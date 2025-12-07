Incontro imminente tra Hezbollah e il rappresentante del Papa in Libano

Secondo l'agenzia ABNA, citando Al-Ahed, Ali Fayyad, membro del blocco legato a Hezbollah, ha sottolineato che, a seguito del messaggio inviato dal partito al Papa durante la sua visita, i contatti tra le due parti continuano, facendo affidamento sul ruolo del Pontefice nell'opporsi all'ingiustizia e all'aggressione dei sionisti contro il Paese.

Fayyad ha aggiunto: "È previsto un incontro tra i delegati di Hezbollah e il rappresentante papale in Libano. In precedenza, il rappresentante del Papa aveva dichiarato che avrebbe consegnato il messaggio di Hezbollah e che l'incontro si sarebbe tenuto dopo la conclusione del viaggio papale."

Fayyad ha poi dichiarato: "Hezbollah riafferma i suoi principi di coesistenza pacifica tra il popolo libanese, l'unità nazionale e la presenza fondamentale dei cristiani nel Paese. Chiediamo al Vaticano di stare al fianco del Libano di fronte alle continue aggressioni e pressioni del regime sionista."