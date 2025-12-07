Incontro segreto tra Netanyahu e una figura britannica a Tel Aviv

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, citando Quds, i media in lingua ebraica hanno riferito di un incontro segreto tra il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex Primo Ministro britannico Tony Blair.

Stando al rapporto, l'incontro mirava a discutere un accordo tra i paesi arabi e Netanyahu per coinvolgere l'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) nell'amministrazione di alcune aree all'interno della Striscia di Gaza.

Le fonti hanno aggiunto che il progetto è attualmente in una fase sperimentale e richiede una serie di riforme all'interno dell'ANP, basate sulle richieste di Tel Aviv. Ciò accade nonostante il regime israeliano non abbia rispettato i termini della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco, proseguendo gli attacchi contro la Striscia.