Reazione del Ministro della Difesa del Venezuela alle minacce di Trump

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, citando Al-Nashra, il Ministro della Difesa del Venezuela ha dichiarato oggi: "Difenderemo il nostro Paese in ogni momento e in ogni luogo per proteggere la sua sovranità e unità."

Ha aggiunto: "La dottrina militare del Venezuela non accetterà mai diktat stranieri o minacce alla dignità nazionale. I militari sono schierati compatti a sostegno dei leader politici del Paese."

Ieri sera, il Presidente Nicolás Maduro ha affermato: "Il Venezuela non è solo e nessuna potenza imperiale riuscirà a spegnere la nostra voce. È straordinario vedere l'unione dei popoli del mondo in sostegno ai venezuelani contro le aggressioni statunitensi."

Queste dichiarazioni arrivano dopo che decine di cittadini americani hanno protestato davanti alla Casa Bianca contro un possibile intervento militare in Venezuela. Donald Trump ha recentemente dichiarato: "Presto daremo inizio a un'offensiva di terra contro il narcotraffico in Venezuela."