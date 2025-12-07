Minacce di Trump su operazioni di terra contro il "traffico di droga"

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, citando Russia Today, il Presidente Donald Trump ha dichiarato durante una cerimonia al Kennedy Center: "Inizieremo a terra la stessa operazione che abbiamo avviato contro il traffico di droga in mare. Sappiamo tutto di loro. Sappiamo dove vivono."

Trump ha affermato che il traffico di droga verso gli Stati Uniti via mare è diminuito del 94%, aggiungendo: "Voglio trovare anche quel restante 6%."

Con il pretesto della lotta al narcotraffico, gli Stati Uniti hanno compiuto diversi attacchi nel Mar dei Caraibi e stanno minacciando il Venezuela. Dallo scorso settembre, le forze statunitensi hanno affondato almeno 20 imbarcazioni nella regione, causando la morte di 80 persone.