Funzionario Militare di Mosca: Le Forze Russe Stanno Attaccando su Tutti gli Assi

9 dicembre 2025 - 14:45
Il Capo di Stato Maggiore dell'esercito russo ha riferito dell'avanzata delle forze del Paese su vari assi del conflitto.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Al-Yaum (Russia Today), Valery Gerasimov, Capo di Stato Maggiore dell'esercito russo, durante una visita a uno degli assi del fronte, ha sottolineato: "La missione principale delle Forze Centrali, dopo la liberazione della città di Krasnoarmeysk, è distruggere le formazioni delle forze ucraine che sono state circondate vicino a Dimitrov."

Ha aggiunto: "L'esercito russo sta attaccando su quasi tutti gli assi. A Krasnoarmeysk, la città liberata, queste forze stanno perquisendo i quartieri residenziali e fornendo assistenza alla popolazione. 200 di loro sono stati trasferiti in aree sicure."

Gerasimov ha dichiarato: "La parte meridionale della città di Dimitrov, che comprende il 30% di tutti gli edifici della città, è stata liberata."

