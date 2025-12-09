Il Candidato Sostenuto da Trump, Probabile Vincitore delle Elezioni in Honduras

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Reuters, il processo di annuncio dei risultati delle elezioni presidenziali del 30 novembre in Honduras è ripreso dopo tre giorni di interruzione, e gli ultimi dati mostrano che Nasry Asfura, il candidato di destra del Partito Nazionale sostenuto dall'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è ancora in testa con un leggero margine.

Il Consiglio Elettorale Nazionale dell'Honduras, annunciando il conteggio del 97% dei voti, ha dichiarato Asfura in testa con il 40% dei voti. È in vantaggio sul suo rivale più vicino di circa 42.100 voti.

Salvador Nasralla, conduttore televisivo e candidato centrista che è stato in corsa per la presidenza tre volte, si è classificato secondo con il 39% dei voti. I due candidati si sono scambiati più volte la prima posizione negli ultimi giorni, ma lunedì sera il margine di Asfura è aumentato leggermente.

Rixi Moncada, candidata del partito al potere "Libre" ed ex ministro nel governo di sinistra del Paese, è al terzo posto con il 19% dei voti.

Le elezioni in Honduras sono a turno unico e la persona che ottiene il maggior numero di voti diventa Presidente.

Il processo di conteggio dei voti è stato interrotto venerdì quando era stato conteggiato solo l'88% dei voti. Il Consiglio Elettorale Nazionale ha annunciato che circa il 16% dei dati dei verbali dei seggi elettorali è contraddittorio e deve essere rivisto.

Questi sviluppi avvengono in concomitanza con il fatto che la Procura dell'Honduras ha emesso un mandato di arresto internazionale per l'ex Presidente Juan Orlando Hernández, recentemente rilasciato dalla prigione americana grazie a un perdono di Trump; una questione che ha intensificato la tensione nell'ambiente elettorale del Paese.