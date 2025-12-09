Reazione della Cina alla Pubblicazione della Nuova Versione del Documento sulla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il quotidiano China Daily, "Gao Jiayi," portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, reagendo alla nuova versione del Documento sulla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha sottolineato che la soluzione della questione di Taiwan riguarda esclusivamente il popolo cinese e che qualsiasi interferenza straniera in merito è inaccettabile.

Ha aggiunto: "Taiwan è una parte inseparabile del territorio cinese e la questione di Taiwan è al centro degli interessi vitali della Cina ed è la prima linea rossa nelle relazioni Pechino-Washington che non deve essere violata."

Il funzionario cinese ha anche chiesto agli Stati Uniti di aderire al principio di 'Una sola Cina' e di rispettare gli impegni dei loro precedenti leader in merito.

Gao Jiayi ha anche chiesto a Washington di astenersi dal collaborare con le forze separatiste di Taiwan e di impedire le loro azioni militari.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese ha sottolineato: "La Cina non si tirerà mai indietro nella difesa della sua sovranità e integrità territoriale."