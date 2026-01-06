Sana'a: La futura guerra con il regime sionista sarà diversa

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, Mohammed Miftah, capo del governo yemenita a Sana'a, durante una visita nella provincia di Amran, ha fatto riferimento alle nuove armi ed equipaggiamenti acquisiti da Sana'a, sottolineando che la prossima fase della guerra con il regime sionista sarà diversa dai conflitti precedenti.

Egli ha osservato che gli Stati Uniti e Israele miravano al collasso dello Yemen colpendo strutture, interessi e servizi pubblici. Pur sottolineando che il governo sta lavorando per ricostruire i progetti danneggiati, ha affermato che lo Yemen si sta preparando a tutti i livelli per il prossimo round di guerra con il nemico, che sarà completamente diverso dal periodo precedente.

D'altra parte, Mohammed Al-Farah, membro dell'ufficio politico di Ansarullah, riferendosi a ciò che ha definito il "rapimento" del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, ha scritto in un tweet che la politica del governo americano si basa sulla pressione e sull'arroganza. Egli ha sottolineato che solo la forza e la tenacia dell'avversario possono frenare gli Stati Uniti; il silenzio e la negligenza non fanno altro che favorire il loro dominio. La posizione dello Yemen è un esempio pratico di come affrontare le minacce americane attraverso la fermezza e l'affidamento alla forza nazionale.