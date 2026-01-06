Agenzia di stampa ABNA, Gruppo Internazionale: Recentemente, le forze sostenute dagli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto progressi nello Yemen orientale, prendendo il controllo di alcune aree. L'Arabia Saudita è intervenuta per difendere le proprie forze affiliate, sferrando attacchi contro le milizie sostenute dagli Emirati. Gli eventi recenti nella provincia dell'Hadramaut rappresentano un cambiamento significativo nella mappa del controllo in questo paese martoriato dalla guerra.

Le forze sostenute dai sauditi, con un'avanzata di successo, hanno preso il controllo di aree strategiche, tra cui l'aeroporto internazionale di Seiyun e centri vitali della provincia. Questa avanzata non ha segnato solo cambiamenti sul campo, ma ha ridefinito l'equilibrio di potere nel sud e nell'est dello Yemen, con conseguenze che si avvertono oltre i confini dell'Hadramaut. La vasta provincia dell'Hadramaut, ricca di petrolio, riveste un'importanza cruciale per ogni attore interno ed esterno, e il suo controllo aumenta notevolmente il potere politico ed economico delle forze saudite.