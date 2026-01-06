Incursione terrestre dei militari sionisti nel sud della Siria

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, dodici veicoli appartenenti all'esercito del regime sionista hanno invaso stamattina la cittadina di Saida nel Golan, situata nella periferia di Quneitra. Al Jazeera ha aggiunto che le forze sioniste si sono dispiegate intorno alla cittadina e hanno istituito un posto di blocco all'ingresso occidentale, per poi ritirarsi nei territori occupati dopo un certo periodo.

Venerdì scorso, le forze dell'esercito sionista avevano invaso di notte anche una base militare abbandonata nella zona del bacino di Yarmouk, nella provincia occidentale di Daraa. Dall'8 dicembre 2024, subito dopo la caduta del governo di Bashar al-Assad, il regime sionista ha lanciato migliaia di attacchi terrestri e aerei contro la Siria, occupando parti del sud del Paese.

Mohammad al-Said, direttore dell'informazione della provincia di Quneitra, aveva dichiarato ad Al Jazeera alla fine dello scorso anno che i villaggi di confine a Quneitra, nella periferia occidentale di Daraa e di Damasco, hanno subito oltre 1.500 infiltrazioni dalla caduta del regime di Assad, con l'arresto di più di 30 persone. In questo contesto, ieri una fonte legata al regime di Jolani in Siria ha annunciato l'inizio di un nuovo ciclo di negoziati con Israele, mediati dagli Stati Uniti, focalizzati sulla riattivazione dell'accordo di disimpegno delle forze del 1974.