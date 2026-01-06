Erdogan: "Ho sottolineato a Trump che il Venezuela non deve andare verso l'instabilità"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Presidente della Turchia, ha affermato lunedì durante una conferenza stampa dopo la riunione del gabinetto: "Non approviamo alcuna azione che violi il diritto internazionale. Il nostro sforzo è quello di fare ciò che è meglio sia per la Turchia che per il popolo amico del Venezuela."

Il Presidente turco ha proseguito: "Nella conversazione telefonica con Trump, ho condiviso con lui le preoccupazioni del nostro Paese riguardo agli sviluppi in Venezuela e ho ribadito che il Venezuela non deve essere spinto verso l'instabilità."

Recep Tayyip Erdogan ha precisato: "La violazione dei diritti sovrani dei Paesi e il calpestamento del diritto internazionale sono passi pericolosi che possono portare a gravi conseguenze e complicazioni a livello globale."

Esprimendo il suo sostegno al popolo venezuelano, ha concluso: "Il popolo e lo Stato della Turchia continueranno a stare al fianco del popolo amico del Venezuela nel cammino verso la prosperità, la pace e lo sviluppo."