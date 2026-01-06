  1. Home
Schumer: "L'azione dell'amministrazione Trump contro il Venezuela è pericolosa e non deve ripetersi"

6 gennaio 2026 - 14:10
Chuck Schumer ha descritto l'aggressione dell'amministrazione Trump contro il Venezuela come una mossa pericolosa.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Chuck Schumer, leader della minoranza democratica al Senato degli Stati Uniti, ha sottolineato: "In Venezuela devono tenersi elezioni trasparenti e noi sosteniamo questo processo. Le operazioni militari condotte senza l'approvazione del Congresso non possono continuare."

Ha aggiunto: "Ciò che l'amministrazione Trump ha fatto nei confronti del Venezuela è stato pericoloso e abbiamo molte domande al riguardo."

Schumer ha poi precisato: "Non abbiamo ricevuto alcuna garanzia dall'amministrazione Trump che queste operazioni non si ripetano contro il Venezuela. L'interferenza americana nel cambio di regime va a scapito del Paese."

Il senatore indipendente Bernie Sanders, in un'intervista ad Al Jazeera, ha inoltre sottolineato: "L'arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro è considerato un atto illegale e incostituzionale."

