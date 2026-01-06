Schumer: "L'azione dell'amministrazione Trump contro il Venezuela è pericolosa e non deve ripetersi"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Chuck Schumer, leader della minoranza democratica al Senato degli Stati Uniti, ha sottolineato: "In Venezuela devono tenersi elezioni trasparenti e noi sosteniamo questo processo. Le operazioni militari condotte senza l'approvazione del Congresso non possono continuare."

Ha aggiunto: "Ciò che l'amministrazione Trump ha fatto nei confronti del Venezuela è stato pericoloso e abbiamo molte domande al riguardo."

Schumer ha poi precisato: "Non abbiamo ricevuto alcuna garanzia dall'amministrazione Trump che queste operazioni non si ripetano contro il Venezuela. L'interferenza americana nel cambio di regime va a scapito del Paese."

Il senatore indipendente Bernie Sanders, in un'intervista ad Al Jazeera, ha inoltre sottolineato: "L'arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro è considerato un atto illegale e incostituzionale."