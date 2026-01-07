  1. Home
Vicepresidente del Consiglio di Transizione: L'Arabia Saudita ha commesso crimini di guerra in Yemen

Hani bin Brik, vicepresidente del Consiglio di Transizione del Sud (STC) dello Yemen, ha attaccato l'Arabia Saudita descrivendo le sue azioni nel sud del Paese come tradimento, violazione dei patti e crimini di guerra.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, Hani bin Brik, legato agli Emirati Arabi Uniti, ha accusato Riad di aver intrapreso la strada del tradimento, avvertendo che ciò avrà conseguenze immediate e future. In dichiarazioni dai toni duri, ha affermato che l'Arabia Saudita ha preso di mira il popolo e i leader del Consiglio di Transizione, accusandola di crimini di guerra tramite attacchi aerei e l'uso di "strumenti terroristici". Ha sottolineato che queste azioni non spezzeranno la resistenza del popolo del sud dello Yemen.

Mercoledì mattina, la coalizione saudita ha dichiarato che Aidarus al-Zubaidi, presidente del Consiglio, sarebbe fuggito in una località sconosciuta dopo circa 15 raid aerei sauditi sulla regione di Zubayd, a Dhale. Tali attacchi hanno provocato oltre 25 tra morti e feriti, inclusi donne e bambini.

