Vicepresidente del Consiglio di Transizione: L'Arabia Saudita ha commesso crimini di guerra in Yemen

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, Hani bin Brik, legato agli Emirati Arabi Uniti, ha accusato Riad di aver intrapreso la strada del tradimento, avvertendo che ciò avrà conseguenze immediate e future. In dichiarazioni dai toni duri, ha affermato che l'Arabia Saudita ha preso di mira il popolo e i leader del Consiglio di Transizione, accusandola di crimini di guerra tramite attacchi aerei e l'uso di "strumenti terroristici". Ha sottolineato che queste azioni non spezzeranno la resistenza del popolo del sud dello Yemen.

Mercoledì mattina, la coalizione saudita ha dichiarato che Aidarus al-Zubaidi, presidente del Consiglio, sarebbe fuggito in una località sconosciuta dopo circa 15 raid aerei sauditi sulla regione di Zubayd, a Dhale. Tali attacchi hanno provocato oltre 25 tra morti e feriti, inclusi donne e bambini.