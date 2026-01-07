  1. Home
La Cina rifiuta il modello di attacco degli Stati Uniti al Venezuela per la riconquista di Taiwan

7 gennaio 2026 - 14:18
Il governo cinese ha respinto l'ipotesi di utilizzare il modello dell'attacco statunitense al Venezuela per riprendere il controllo dell'isola autogovernata di Taiwan.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Global Times, Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, ha smentito le preoccupazioni sollevate nell'isola riguardo a una possibile emulazione dell'approccio americano. Ha sottolineato che la questione di Taiwan è esclusivamente un affare interno che spetta al popolo cinese e non tollera alcuna interferenza esterna.

Egli ha aggiunto: "Gli Stati Uniti hanno usato apertamente la forza contro uno Stato sovrano; un atto che costituisce una grave violazione del diritto internazionale e una minaccia alla pace regionale. Ci opponiamo fermamente a tutto ciò".

Il portavoce ha avvertito che se le forze separatiste di Taiwan oseranno superare le "linee rosse", la Cina adotterà misure decisive e sferrerà un colpo diretto e durissimo. Il 3 gennaio scorso, gli Stati Uniti hanno violato il territorio del Venezuela e rapito il presidente Nicolás Maduro, azione condannata dalla maggior parte dei paesi come violazione della Carta delle Nazioni Unite.

