Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Global Times, Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, ha smentito le preoccupazioni sollevate nell'isola riguardo a una possibile emulazione dell'approccio americano. Ha sottolineato che la questione di Taiwan è esclusivamente un affare interno che spetta al popolo cinese e non tollera alcuna interferenza esterna.

Egli ha aggiunto: "Gli Stati Uniti hanno usato apertamente la forza contro uno Stato sovrano; un atto che costituisce una grave violazione del diritto internazionale e una minaccia alla pace regionale. Ci opponiamo fermamente a tutto ciò".

Il portavoce ha avvertito che se le forze separatiste di Taiwan oseranno superare le "linee rosse", la Cina adotterà misure decisive e sferrerà un colpo diretto e durissimo. Il 3 gennaio scorso, gli Stati Uniti hanno violato il territorio del Venezuela e rapito il presidente Nicolás Maduro, azione condannata dalla maggior parte dei paesi come violazione della Carta delle Nazioni Unite.