Pezeshkian: La storia di slealtà degli USA ci impone la massima cautela

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, questa mattina, sabato (23 maggio 2026), durante l'incontro con Asim Munir, comandante dell'esercito della Repubblica Islamica del Pakistan, ringraziando lui e il suo governo per gli sforzi a favore della stabilità e della sicurezza nella regione, ha dichiarato: «Il popolo e i funzionari pakistani sono nostri fratelli, e nutriamo per voi un affetto sincero. Noi musulmani siamo un unico corpo e non abbiamo altra scelta che l'unità. Dobbiamo impegnarci, attraverso la cooperazione, a migliorare la nostra condizione e quella di tutti i musulmani del mondo.»

Il Presidente ha aggiunto: «La mia ferma convinzione è che dobbiamo perseguire l'unità e la coesione del mondo islamico con soluzioni pratiche, e rafforzare ed espandere quanto più possibile le interazioni economiche, sociali, politiche e culturali tra di noi. L'aumento del livello di cooperazione tra i popoli dei paesi islamici è il fattore più importante per realizzare e rafforzare l'unità pratica ed eliminare qualsiasi terreno di divergenza e conflitto tra loro.»

In un'altra parte del suo discorso, il Presidente, sottolineando che la Repubblica Islamica dell'Iran ha dimostrato nella pratica il proprio impegno verso i quadri giuridici internazionali, ha dichiarato: «Cerchiamo solo di far valere i diritti legittimi del nostro popolo, ma la storia e l'esperienza dei negoziati con gli americani ci impongono di usare la massima cautela.»

Gli Stati Uniti non usciranno vittoriosi da questo conflitto

Pezeshkian, sottolineando che la guerra non ha mai portato benefici a nessuno, ha osservato: «Gli Stati Uniti non usciranno vittoriosi da questo conflitto. Sono i paesi della regione e del mondo a subire gravi perdite, e il regime sionista è l'unica parte che cerca di garantire i propri interessi nella regione attraverso la guerra.»

Il Presidente, riferendosi alla sfiducia del nostro popolo verso gli Stati Uniti a causa di ripetute violazioni degli impegni, attacchi durante i negoziati e omicidi di funzionari, ha sottolineato: «In tali condizioni, la Repubblica Islamica dell'Iran, basandosi sui rapporti fraterni con paesi amici come il Pakistan, si è avviata sul percorso del negoziato, ma il nostro obiettivo principale è solo garantire gli interessi del popolo iraniano con soluzioni appropriate e adeguate.»