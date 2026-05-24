Leader degli Ansarallah dello Yemen: I media sono il più importante campo di battaglia tra Islam e sionismo

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, Abdul-Malik al-Houthi, leader degli Ansarallah dello Yemen, ha dichiarato: «Quando i nostri popoli dipendono dai loro nemici per i loro bisogni alimentari di base, diventano uno strumento di pressione nelle mani di quei nemici. I nemici usano la pressione economica e le sanzioni come arma principale per colpire la umma islamica e altri.»

Ha aggiunto: «Gli ebrei sionisti, l'America e Israele comprendono l'importanza dell'arma delle sanzioni e la usano più attivamente sul campo del confronto e della lotta contro la nostra umma.»

Il leader degli Ansarallah ha detto: «I nemici hanno usato e continuano a usare la pressione economica e le sanzioni contro Iran, Iraq, Libia, Siria, Yemen, Cuba e molti altri paesi in tutto il mondo. I nostri nemici sfruttano l'arma delle sanzioni contro la umma islamica, mentre la umma islamica non la usa contro di loro, sebbene sia un'arma efficace.»

Ha aggiunto: «È molto strano che governi insensati e tirannici nel mondo islamico rispettino le sanzioni economiche a favore dell'America. La maggior parte dei regimi arabi sono i più stretti osservatori delle sanzioni e agiscono secondo gli interessi dell'America contro i paesi islamici.»

Ha chiarito: «Se i regimi arabi e islamici fossero fedeli al Corano tanto quanto lo sono alle decisioni dell'America, la situazione della umma islamica sarebbe completamente diversa da quella attuale.»

Ha dichiarato: «C'è un'eccessiva dipendenza dalle importazioni come politica economica a scapito dell'indebolimento della produzione interna. È davvero sorprendente che i commercianti importino tutto e che il costo di queste importazioni venga pagato in dollari.»

Ha detto: «Quando lo spirito di lavoro e produzione lascia una società, si verifica una situazione pericolosa che porta a disoccupazione, negligenza e perdita di competenze pratiche. Il movimento economico è un movimento in cui le nazioni agiscono nel quadro di un'attività pratica e produttiva.»

Ha chiarito: «Le nostre risorse nazionali e sovrane di petrolio e gas sono sotto il controllo dei nostri nemici che ne privano il nostro popolo. Il blocco economico contro il nostro paese è molto severo e più duro di quello contro qualsiasi altro paese arabo o islamico.»