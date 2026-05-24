Sparatoria nell'area intorno alla Casa Bianca a Washington

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando la rete «Al-Arabiya TV», le prime segnalazioni indicano che colpi di arma da fuoco sono stati uditi nell'area e nei dintorni della «Casa Bianca» a Washington.

CNN ha riferito che decine di colpi d'arma da fuoco sono stati uditi vicino alla Casa Bianca e che successivamente è stato dichiarato lo stato di sicurezza e l'area è stata chiusa.

Secondo questo rapporto, le forze del Secret Service americano sono state poste in massima allerta ed è stato dichiarato lo stato di emergenza per la sicurezza.

Anche fonti americane hanno annunciato che il Secret Service, dopo aver udito gli spari nella zona, ha trasferito i giornalisti presenti all'interno della sala conferenze stampa.