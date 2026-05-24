Membro del Congresso: Trump ha nascosto il più grande scandalo sessuale della storia americana

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Melanie Stansbury, membro del Congresso americano, pubblicando un messaggio sul social media X, facendo riferimento alle dichiarazioni di Trump alla Casa Bianca, ha scritto: "Le citazioni vengono dalla stessa persona che ci trascina in guerre illegali (l'aggressione americano-sionista contro l'Iran), nasconde il più grande scandalo sessuale della storia americana e cerca di spendere i soldi dei contribuenti per una sala da ballo da un miliardo di dollari."

Il membro del Congresso americano ha poi aggiunto: "Siamo realistici – questa previsione viene dall'interno della Camera dei Rappresentanti. Questa è la Casa Bianca."