Primo ministro del Pakistan: Continueremo gli sforzi per realizzare la pace

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Mayadeen, Shehbaz Sharif, Primo ministro del Pakistan, riguardo agli ultimi sviluppi relativi agli sforzi di mediazione del suo paese, ha dichiarato: "Islamabad continuerà i suoi sforzi sul cammino della realizzazione della pace, e speriamo di ospitare presto il prossimo ciclo di colloqui."
Ha anche annunciato che il rappresentante del Pakistan in una telefonata con Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, era il feldmaresciallo Asim Munir, comandante dell'esercito pakistano.
Il Primo ministro del Pakistan ha concluso dicendo: "Mi congratulo con il presidente Trump per i suoi straordinari sforzi verso la realizzazione della pace."
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