Il racconto degli attivisti filo-palestinesi sull'umiliazione e la tortura nelle carceri del regime israeliano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il Centro informazioni palestinese, questi attivisti al loro ritorno hanno fornito testimonianze scioccanti sulle condizioni della loro detenzione nei territori palestinesi occupati; una detenzione avvenuta dopo che la loro nave è stata sequestrata nel Mar Mediterraneo mentre cercava di infrangere il blocco della Striscia di Gaza.

Secondo gli attivisti, le forze sioniste durante il controllo della nave il 18 maggio hanno fatto ricorso a violenze estreme contro gli attivisti filo-palestinesi, provocando il ferimento di diversi di loro.

Fonti legate a questa campagna hanno annunciato che due attivisti francesi sono ancora in cura in uno degli ospedali della Turchia a causa della gravità delle ferite riportate durante il processo di arresto e trasferimento.

Maryam Haj al, un'attivista e fornitrice di servizi medici, ha detto che i detenuti nella città di Ashdod, sotto la supervisione diretta della polizia del regime israeliano e facente capo a Itamar Ben-Gvir, il ministro (cosiddetto) della sicurezza interna del regime sionista, sono stati tenuti in condizioni difficili.

Ha sottolineato che gli attivisti sono stati messi in container neri e chiusi; un'azione volta a tormentarli, umiliarli e privarli della loro dignità umana.