Incompetenza gestionale di Ben Gvir; circa 100 persone uccise nelle carceri israeliane

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, il giornale sionista Haaretz ha riferito che negli ultimi due anni e mezzo, 98 persone sono morte nelle carceri di questo regime.

Il giornale ha anche dichiarato che durante il periodo di responsabilità di Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza Interna di Israele, e Kobi Yaakobi, capo dell'amministrazione carceraria di questo regime, le carceri israeliane sono diventate una rete di campi di tortura.

Negli ultimi giorni, anche il disgustoso atto di Ben Gvir di trattare in modo disumano i membri della "Flottiglia globale della fermezza" (Flottiglia della libertà) e la pubblicazione di un video di questo incidente hanno scatenato un'ondata di reazioni negative in tutto il mondo, e molti paesi hanno fermamente condannato questi attacchi.