Ansarallah: Hezbollah ha ottenuto la più grande vittoria contro i sionisti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, l'ufficio politico del movimento yemenita Ansarallah, in occasione dell'anniversario della liberazione del Libano meridionale, in una dichiarazione riaffermando la solidarietà con la resistenza islamica libanese, ha sottolineato: La resistenza islamica libanese ha ottenuto le più grandi vittorie contro l'aggressione sionista.

Il gruppo ha aggiunto che questo anniversario ricorda le importanti lezioni della storia contemporanea e il ruolo determinante della resistenza islamica contro il regime sionista.

Il movimento Ansarallah ha proseguito nella dichiarazione: L'anniversario della liberazione del Libano meridionale richiede di ricordare le lezioni della storia recente e come, senza la resistenza islamica e i suoi sacrifici, il Libano sarebbe diventato un campo dove il nemico avrebbe potuto commettere aggressioni liberamente.

Il movimento ha anche elogiato il ruolo del martire Sayyed Hassan Nasrallah, ex segretario generale di Hezbollah libanese, e ha dichiarato: Il martire Sayyed Nasrallah ha guidato la resistenza nelle condizioni più difficili e l'ha condotta all'era delle vittorie, ed egli rimane una scuola ispiratrice nella leadership, nel jihad, nella fede e nella fermezza.

L'ufficio politico di Ansarallah ha infine aggiunto: La resistenza islamica in Libano ha dimostrato che la via del jihad è l'unica via garantita per la liberazione della terra, la protezione della sovranità e della dignità.