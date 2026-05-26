Al Jazeera: La guerra in Iran è stata una sconfitta strategica per l'America e Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete televisiva Al Jazeera ha scritto in un rapporto che Teheran e Washington, settimane dopo il cessate il fuoco, sono ancora impegnate in una lotta politica per negoziare un accordo che Teheran considera una porta per la propria ripresa economica e attraverso il quale Washington cerca di ripristinare la stabilità del mercato petrolifero.

Sia l'America che l'Iran hanno giudicato basse le possibilità di raggiungere rapidamente un'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Teheran ha dichiarato che per raggiungere un accordo sono ancora necessari maggiori sforzi, e Donald Trump ha detto di non avere fretta.

Mirav Zonszein, analista senior dell'International Crisis Group, ha dichiarato che la guerra non ha realizzato nessuno dei suoi obiettivi per l'America e Israele, ma è stata invece una sconfitta strategica. Trump ha chiesto all'Iran di abbandonare il suo programma nucleare, ma diversi round di negoziati e la guerra finora non hanno portato a questo risultato.

Secondo questo rapporto, permangono divergenze fondamentali tra le due parti, il che indica che la questione nucleare sarà probabilmente discussa nella fase successiva. La priorità a breve termine di Trump potrebbe essere porre fine alla guerra, poiché ha bisogno di abbassare il prezzo globale dell'energia e il prezzo della benzina in America.

Ali Vaez, un altro analista dell'International Crisis Group, ritiene che Trump debba concentrarsi sulle elezioni di medio termine e aumentare le possibilità dei repubblicani di mantenere il controllo di entrambe le camere del Congresso. Zonszein ritiene anche che Trump abbia un interesse personale ad apparire come un vincitore.

Zonszein aggiunge che Trump e Netanyahu hanno iniziato una guerra che speravano finisse a loro favore, ma è chiaro che non è successo. Ha aggiunto: «Israele da allora ha sottolineato che "dobbiamo continuare la pressione militare, la minaccia militare e la pressione economica, e questo processo alla fine darà i suoi frutti".»

Vaez, osservando che «nessun accordo soddisfarà Israele», ha sottolineato che il regime sionista insisterà nel suo rifiuto di qualsiasi accordo con l'Iran.