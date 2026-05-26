Attivista francese: Siamo stati torturati e aggrediti durante la detenzione israeliana

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Laetitia Merle, un'attivista francese della «Flottiglia globale della fermezza» tornata in Francia la scorsa settimana, in un'intervista all'agenzia Anadolu a Parigi ha descritto in dettaglio il comportamento delle forze del regime sionista nei confronti degli attivisti arrestati.

Ha detto che le forze del regime sionista, dopo aver sequestrato questa flottiglia in acque internazionali, hanno privato gli attivisti di acqua, cibo e assistenza medica, li hanno picchiati e umiliati.

Laetitia Merle, sottolineando che uomini e donne erano stati separati gli uni dagli altri, ha aggiunto: Le forze israeliane hanno costretto gli attivisti a gridare «Viva Israele», e in caso di rifiuto, hanno incontrato violenza.

Ha anche dichiarato che alcuni attivisti, tra cui due cittadini turchi, sono stati picchiati, e che le donne arrestate hanno subito atti come perquisizioni corporali, strappo dei foulard e minacce con cani della polizia.

Questa attivista francese ha sottolineato che l'obiettivo dei membri della «Flottiglia globale della fermezza» era attirare l'attenzione del mondo sulla situazione del popolo palestinese, e ciò che ha subito durante la detenzione è solo una parte della sofferenza che i palestinesi affrontano.