Mentre Washington riferisce che il Libano e il regime sionista hanno raggiunto una cornice per stabilire un cessate il fuoco, le disposizioni pubblicate di questo accordo mostrano che ciò che l'America chiama "accordo di sicurezza" è più un tentativo di modificare l'equilibrio di potere in Libano e realizzare obiettivi che Tel Aviv non è riuscita a raggiungere sul campo di battaglia.

Il quarto ciclo di negoziati tra Libano e regime sionista a Washington sotto la mediazione americana è terminato e, secondo i rapporti, le parti hanno raggiunto un'intesa su un piano per un cessate il fuoco globale. In questa cornice, la cessazione delle operazioni di resistenza, il ritiro delle forze di Hezbollah a sud del fiume Litani, l'espansione del dispiegamento dell'esercito libanese e la prevenzione della presenza di qualsiasi forza armata al di fuori della struttura statale sono indicati come le clausole più importanti.

Tuttavia, la forte reazione di Hezbollah a questo accordo mostra che la resistenza libanese lo considera non come un accordo per porre fine alla guerra, ma come un progetto politico per disarmare la resistenza e preparare il terreno per una maggiore influenza israeliana in Libano.

Un accordo in cui solo una parte deve fare concessioni

La critica più importante all'accordo di Washington è che quasi tutti gli obblighi sono posti sul Libano e in particolare su Hezbollah, mentre non è previsto alcun meccanismo chiaro e vincolante per fermare l'aggressione israeliana.

Il regime sionista ha ripetutamente violato i precedenti cessate il fuoco negli ultimi mesi, ha colpito varie regioni del Libano e ha continuato le sue operazioni di omicidio mirato e attacchi aerei. Tuttavia, nel testo pubblicato del nuovo accordo, l'attenzione principale è sulla cessazione delle attività di resistenza e sul ritiro delle sue forze dal Sud Libano.

Dal punto di vista dei critici, questo accordo invia effettivamente il messaggio che il Libano deve prima abbandonare i suoi strumenti di deterrenza, poi sperare che Israele rispetti i suoi impegni – un approccio che non corrisponde all'esperienza storica del Libano nel confronto con il regime sionista.