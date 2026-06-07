Frecciata pesante di Baghaei al presidente libanese: «Vende l'amico e compra il nemico»

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri, sabato 6 giugno, confermando la reazione del ministro degli Esteri alle dichiarazioni del presidente libanese, ha scritto in arabo su un social network: «Vende chi gli sta accanto e compra chi gli sta di fronte. Abbandona chi lo ha sostenuto e sostiene chi lo ha messo alle strette!»
7 giugno 2026 - 11:16
News ID: 1823693
Source: ABNA24
Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, in reazione alle accuse del presidente libanese contro l'Iran, ha scritto in modo allusivo su un social network: «Vende chi gli sta accanto e compra chi gli sta di fronte.»
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