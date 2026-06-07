Condanna dei crimini del regime israeliano da parte del più grande gruppo musulmano in America

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia Anadolu, il più grande gruppo musulmano per i diritti civili in America ha condannato oggi, sabato, gli attacchi del regime sionista che hanno causato la morte di almeno 7 palestinesi, incluso un neonato di 7 mesi.

Secondo quanto riportato da questa agenzia, il Council on American-Islamic Relations (CAIR) ha dichiarato in una nota: «L'uccisione di un neonato di 7 mesi da parte delle forze israeliane in Cisgiordania illegalmente occupata è un crimine orribile che dovrebbe sconvolgere la coscienza di ogni essere umano.»

La nota prosegue: «Nessuna forza militare che uccide ripetutamente bambini, personale medico, giornalisti e civili usando armi fornite dai contribuenti americani dovrebbe continuare a godere di immunità o sostegno. Chiediamo al governo degli Stati Uniti e alla comunità internazionale di cessare di facilitare questi crimini e di adottare misure concrete per proteggere i civili palestinesi, porre fine all'occupazione e rispettare il diritto internazionale.»

Oggi i militari del regime sionista hanno fatto fuoco su un'auto di una famiglia palestinese nel sud della Cisgiordania. In seguito a questo attacco, tre membri della famiglia, tra cui un neonato, sono rimasti feriti, e il bambino è morto a causa delle gravi ferite riportate.