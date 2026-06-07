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Condanna dei crimini del regime israeliano da parte del più grande gruppo musulmano in America

7 giugno 2026 - 11:16
News ID: 1823695
Source: ABNA24
Condanna dei crimini del regime israeliano da parte del più grande gruppo musulmano in America

Il più grande gruppo musulmano in America ha condannato gli attacchi del regime sionista che hanno portato alla morte di almeno 7 palestinesi, tra cui un neonato di 7 mesi.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia Anadolu, il più grande gruppo musulmano per i diritti civili in America ha condannato oggi, sabato, gli attacchi del regime sionista che hanno causato la morte di almeno 7 palestinesi, incluso un neonato di 7 mesi.

Secondo quanto riportato da questa agenzia, il Council on American-Islamic Relations (CAIR) ha dichiarato in una nota: «L'uccisione di un neonato di 7 mesi da parte delle forze israeliane in Cisgiordania illegalmente occupata è un crimine orribile che dovrebbe sconvolgere la coscienza di ogni essere umano.»

La nota prosegue: «Nessuna forza militare che uccide ripetutamente bambini, personale medico, giornalisti e civili usando armi fornite dai contribuenti americani dovrebbe continuare a godere di immunità o sostegno. Chiediamo al governo degli Stati Uniti e alla comunità internazionale di cessare di facilitare questi crimini e di adottare misure concrete per proteggere i civili palestinesi, porre fine all'occupazione e rispettare il diritto internazionale.»

Oggi i militari del regime sionista hanno fatto fuoco su un'auto di una famiglia palestinese nel sud della Cisgiordania. In seguito a questo attacco, tre membri della famiglia, tra cui un neonato, sono rimasti feriti, e il bambino è morto a causa delle gravi ferite riportate.

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