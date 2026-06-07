Rivelati nuovi dettagli dell’ondata di spionaggio israeliano contro funzionari americani

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, il New York Times in un rapporto dettagliato ha rivelato i dettagli di una crisi di spionaggio senza precedenti tra Washington e Tel Aviv che ha spinto il Pentagono ad aumentare il livello di minaccia a critico. Vengono sollevate accuse di operazioni di hacking e infiltrazione su larga scala da parte del regime sionista contro telefoni personali e uffici di inviati e consiglieri senior dell’amministrazione del presidente americano Donald Trump.

Secondo questo rapporto, l’indagine di sicurezza del Pentagono ha rivelato serie preoccupazioni riguardo ai tentativi diffusi di Tel Aviv di effettuare intercettazioni elettroniche e fisiche di alti funzionari americani. Queste persone includono Steve Witkoff, inviato speciale di Trump; Colby, consulente senior per le politiche del Pentagono; e Michael Demino, il suo vice, che è direttamente responsabile della formulazione delle politiche del Pentagono in Medio Oriente.

Il rapporto, citando fonti di sicurezza americane, sottolinea che le motivazioni del regime dietro questa intensa ondata di spionaggio sono decifrare la strategia di Trump e comprendere i meccanismi interni e le posizioni mutevoli della sua amministrazione riguardo ai negoziati e al canale politico con l’Iran.

Il New York Times avverte che l’aumento del livello di minaccia dello spionaggio porterà il Pentagono a imporre severe nuove restrizioni per limitare la condivisione di informazioni con gli ufficiali sionisti.

Il rapporto menziona dettagli importanti documentati dall’Agenzia per l’Intelligence della Difesa americana (DIA) sui meccanismi di infiltrazione. Vengono citati diversi incidenti significativi, incluso l’arresto di ufficiali dell’intelligence militare del regime mentre tentavano di piazzare dispositivi di intercettazione all’interno della sede dell’agenzia nel 2021. Viene inoltre riportato che un tentativo di ufficiali israeliani dello Shin Bet di piazzare dispositivi di intercettazione in un veicolo appartenente al Secret Service, responsabile della protezione di capi di stato e delegazioni diplomatiche, è stato sventato.