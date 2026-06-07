Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale Yedioth Ahronoth ha rivelato che l'autorità giudiziaria del regime sionista ha avviato un'indagine su uno scandalo sessuale che coinvolge gli agenti di polizia di questo regime.

Secondo questo rapporto, un agente di polizia del regime sionista domenica scorsa ha rinchiuso il suo collega nel suo stesso appartamento e lo ha violentato.

Questo non è il primo caso di scandalo sessuale nei territori occupati, poiché in precedenza le autorità del Nevada negli Stati Uniti avevano arrestato Tom Artyom, capo del dipartimento di intelligence e intelligenza artificiale del gabinetto del regime sionista, considerato un stretto collaboratore di Benjamin Netanyahu, il primo ministro di questo regime, con l'accusa di aver ingannato un bambino americano tramite Internet e averlo violentato nello stato di Las Vegas.

Inoltre, un'ampia indagine pubblicata dal canale 12 della televisione israeliana indica che Haim Yosef David, un noto rabbino di questo regime, ha aggredito diverse donne israeliane.

Le vittime di questo famoso rabbino hanno sottolineato che si recavano da lui per chiedere consigli e indicazioni per migliorare la loro vita, ma invece sono state aggredite.