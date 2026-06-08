La risposta missilistica dell'Iran è stata una reazione difensiva alla violazione della tregua

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ali Safari, consigliere del portavoce del ministero degli Esteri iraniano, in un'intervista ad Al-Mayadeen ha dichiarato che la recente risposta missilistica della Repubblica Islamica dell'Iran è avvenuta dopo oltre un mese di autocontrollo di fronte alla violazione della tregua e alla continuazione delle aggressioni del regime sionista.

Ali Safari, riferendosi agli sviluppi nella regione, ha dichiarato: Il Libano era una parte essenziale dell'accordo di cessate il fuoco, e questo accordo avrebbe dovuto essere implementato contemporaneamente in Iran e in Libano. Ma il regime sionista lo ha violato continuando i suoi attacchi nel sud del Libano e minacciando la periferia sud di Beirut (Dahieh).

Ha aggiunto: Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, in reazione a queste azioni, hanno condotto un'operazione difensiva contro il regime sionista. Secondo Safari, le aggressioni di questo regime nelle ultime settimane hanno superato le linee rosse e portato alla commissione di crimini in Libano.

Questo funzionario del ministero degli Esteri iraniano ha anche accennato al ruolo degli Stati Uniti negli eventi regionali e ha dichiarato: Le prove mostrano che Washington, con il suo silenzio di fronte alle azioni del regime sionista e persino dando "luce verde", ha fornito il terreno per la continuazione di questi attacchi.

Safari, affermando che l'Iran monitora attentamente la situazione sul campo, ha sottolineato: Se l'America è seria nei negoziati, le aggressioni contro il Libano e le azioni ostili contro l'Iran devono cessare.

Ha aggiunto: L'esperienza passata fa sì che Teheran guardi con scetticismo alle posizioni americane.

Ha anche chiarito che l'Iran è pronto per tutti gli scenari possibili, sia per la continuazione del conflitto che per il proseguimento della via diplomatica.

In conclusione, Safari, sottolineando il sostegno dell'Iran al Libano, ha detto: La Repubblica Islamica dell'Iran non lascerà mai da soli il Libano, la resistenza e il popolo di questo paese, e questa politica è seguita secondo le linee guida della Guida della Rivoluzione.