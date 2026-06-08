Sostegno del movimento palestinese Al-Mujahidin alla risposta iraniana al regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masirah dello Yemen, il movimento palestinese Al-Mujahidin, in un comunicato, si è complimentato per la risposta missilistica iraniana all'aggressione del regime sionista contro la periferia sud di Beirut (Dahieh).

Il movimento palestinese "Al-Mujahidin", in un comunicato, ha sostenuto l'azione della Repubblica Islamica dell'Iran in risposta all'aggressione del regime sionista contro la periferia sud di Beirut.

Questo movimento ha dichiarato che la risposta iraniana al regime sionista ha creato nuove equazioni sul campo e dimostra che solo il linguaggio della forza e della resistenza può impedire la continuazione dei piani e delle aggressioni dei nemici.

In questo comunicato, il regime sionista è anche descritto come la causa principale dell'instabilità e dell'insicurezza nella regione, e si sottolinea che il confronto con questo regime è necessario per riportare la stabilità nella regione.

Il movimento Al-Mujahidin ha inoltre invitato i popoli della regione e le varie correnti a unirsi per contrastare le "avventure del regime sionista e l'egemonia americana".