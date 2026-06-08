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Yemen: L'attacco missilistico iraniano ha consolidato l'unità dei fronti

8 giugno 2026 - 11:20
News ID: 1824251
Source: ABNA24
Yemen: L'attacco missilistico iraniano ha consolidato l'unità dei fronti

Il ministero degli Esteri yemenita ha dichiarato che l'attacco missilistico iraniano contro Israele ha consolidato l'unità dei fronti.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Yaman Net, il ministero degli Esteri yemenita in una nota ha dichiarato che gli attacchi missilistici iraniani contro i territori occupati hanno consolidato la formula dell'“unità dei fronti” e hanno infranto la formula dell'“aggressione senza costo” che il nemico israeliano cercava di imporre e istituzionalizzare.

Il ministero degli Esteri yemenita ha aggiunto: L'asse del jihad, della resistenza e di al-Quds è in coordinamento costante per far fronte a qualsiasi possibile sviluppo ed evento.

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