Yemen: L'attacco missilistico iraniano ha consolidato l'unità dei fronti

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Yaman Net, il ministero degli Esteri yemenita in una nota ha dichiarato che gli attacchi missilistici iraniani contro i territori occupati hanno consolidato la formula dell'“unità dei fronti” e hanno infranto la formula dell'“aggressione senza costo” che il nemico israeliano cercava di imporre e istituzionalizzare.

Il ministero degli Esteri yemenita ha aggiunto: L'asse del jihad, della resistenza e di al-Quds è in coordinamento costante per far fronte a qualsiasi possibile sviluppo ed evento.