L'obiettivo di Israele e America è impedire all'Iran di diventare una potenza regionale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, «Yehiel Leiter», ambasciatore del regime sionista a Washington, in un'intervista a Fox News ha svelato gli obiettivi nascosti dell'attacco di questo regime insieme agli Stati Uniti contro l'Iran e ha ammesso: «Abbiamo gli stessi obiettivi dell'America e vogliamo che l'Iran non sia una potenza regionale dominante.»

Leiter, dimenticando che il regime sionista è il più grande fattore di minaccia nella regione, ha detto: «Lavoriamo con l'America per assicurarci che l'Iran non possa minacciare la regione.»

Senza menzionare gli attacchi aggressivi del regime sionista contro la periferia sud di Beirut e la violazione del cessate il fuoco con il Libano, ha affermato: «Israele è stato costretto a rispondere agli attacchi dell'Iran, e Teheran ha ricevuto un esempio di come Israele reagisce.»

Mentre i media hanno riportato che nella conversazione dei giorni scorsi tra Trump e Netanyahu sono state scambiate parole molto volgari e il presidente americano ha definito il primo ministro israeliano «pazzo», Leiter ha sostenuto che il recente colloquio tra Trump e Netanyahu è stato amichevole e indica una relazione profonda di 40 anni tra Washington e Tel Aviv.

Leiter, riferendosi al coordinamento tra Washington e Tel Aviv, ha aggiunto che esiste una stretta cooperazione e una comprensione reciproca tra America e Israele.

Ha poi affermato: «Trump ha chiesto una riduzione delle tensioni; una questione che, secondo la sua affermazione, anche il primo ministro israeliano ha accettato.»

Ciò avviene mentre Trump ha affermato che chiederà a Netanyahu di non rispondere all'Iran, ma il primo ministro del regime israeliano ha ordinato poche ore dopo una nuova aggressione contro obiettivi in Iran — un'azione che mostra che Netanyahu non ha dato alcun peso alle parole di Trump.