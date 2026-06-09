Ammessione dei sionisti: Un missile iraniano ha colpito direttamente la base di Ramat David

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, i media israeliani hanno riferito che le immagini satellitari pubblicate confermano l'impatto diretto di un missile iraniano sulla base aerea di Ramat David appartenente all'aeronautica militare del regime israeliano.

Secondo questi rapporti, le immagini in questione mostrano segni dell'impatto diretto del missile su questa base militare, ma finora non sono stati pubblicati dettagli ufficiali sull'entità dei possibili danni o sull'effetto di questo attacco sulle attività della base.

Questa notizia viene pubblicata mentre i funzionari militari del regime sionista avevano in precedenza negato qualsiasi impatto sui loro centri militari.

La scorsa notte, l'ufficio relazioni pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha annunciato che la base aerea di Ramat David è stata presa di mira da missili balistici.

In una dichiarazione dell'IRGC si legge: «In risposta all'enorme crimine del regime sionista usurpatore nel sud del Libano e all'uccisione e allo sfollamento massiccio del popolo oppresso delle aree di Tiro, Nabatiyeh e di altre località, inclusa la periferia di Beirut (Dahieh), la base aerea di Ramat David, origine di queste aggressioni, è stata presa di mira da missili balistici delle forze aerospaziali dell'IRGC.»