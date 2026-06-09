Caduta di un elicottero militare americano vicino allo Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il New York Times, citando fonti informate, ha ammesso che un elicottero militare americano è caduto lunedì vicino allo Stretto di Hormuz e i suoi occupanti sono stati salvati.

In questo rapporto si afferma che non è ancora chiaro se l'elicottero sia stato abbattuto dal fuoco delle forze iraniane o abbia avuto un guasto tecnico.

Va notato che i danni arrecati ai militari americani nella regione del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz sono pesantemente censurati dalle forze armate iraniane.