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Caduta di un elicottero militare americano vicino allo Stretto di Hormuz

9 giugno 2026 - 10:15
News ID: 1824682
Source: ABNA24
Caduta di un elicottero militare americano vicino allo Stretto di Hormuz

Un giornale americano ha ammesso la caduta di un elicottero militare del proprio paese vicino allo Stretto di Hormuz.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il New York Times, citando fonti informate, ha ammesso che un elicottero militare americano è caduto lunedì vicino allo Stretto di Hormuz e i suoi occupanti sono stati salvati.

In questo rapporto si afferma che non è ancora chiaro se l'elicottero sia stato abbattuto dal fuoco delle forze iraniane o abbia avuto un guasto tecnico.

Va notato che i danni arrecati ai militari americani nella regione del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz sono pesantemente censurati dalle forze armate iraniane.

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