Il vice di Trump ammette un conflitto di interessi con il regime sionista

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, «JD Vance», vicepresidente degli Stati Uniti, in un'intervista a Fox News ha riconosciuto che Washington e Tel Aviv hanno interessi e punti di vista diversi su alcune questioni e argomenti, sebbene la cooperazione e il coordinamento tra le due parti continuino.

Il vicepresidente americano ha inoltre dichiarato in questa intervista che gli sviluppi degli ultimi mesi hanno preparato il terreno per raggiungere un accordo a lungo termine sul programma nucleare iraniano.

Facendo riferimento al processo dei negoziati tra Washington e Teheran, ha detto: «Il presidente Trump crede che sia possibile raggiungere un accordo duraturo sul dossier nucleare iraniano, e ritengo che questa valutazione sia corretta.»

Vance ha sottolineato che in qualsiasi possibile accordo con l'Iran, la questione più importante non sono solo le clausole scritte dell'accordo, ma garantire che Teheran rispetti gli impegni e li attui concretamente.

Questa affermazione di Vance viene fatta mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) aveva dichiarato più volte che l'Iran non si è discostato dai suoi impegni.

Il vicepresidente americano ha anche affermato: «Una delle debolezze più importanti del precedente accordo nucleare era l'assenza di un sistema di ispezione che garantisse che l'Iran non cerca di sviluppare armi nucleari.»

Anche questa affermazione di Vance viene fatta mentre tutti i programmi nucleari iraniani erano sotto la supervisione dell'AIEA.