Spagna: Non esiste una soluzione militare per le tensioni in Asia occidentale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando RIA Novosti, José Manuel Albares, ministro degli Esteri spagnolo, ha dichiarato oggi lunedì in relazione alle provocazioni notturne del regime sionista contro l'Iran: «Il ripetuto ricorso alla violenza porterà ulteriore sofferenza.»

Il ministro degli Esteri spagnolo ha poi aggiunto: «Solo il dialogo e la diplomazia garantiscono pace e stabilità nella regione. Su questa base, è necessaria una immediata de-escalation. Non esiste una soluzione militare in Medio Oriente (Asia occidentale).»

Le parole di José Manuel Albares su «dialogo e diplomazia» arrivano mentre le due precedenti aggressioni degli Stati Uniti e del regime sionista contro il territorio iraniano, condotte contrariamente a tutte le leggi internazionali, sono avvenute durante i negoziati indiretti tra Teheran e Washington e hanno dimostrato al mondo che gli Stati Uniti e questo regime fasullo non cercano mai il negoziato.