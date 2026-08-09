Amir Jahanshahi: Il nemico si è inginocchiato davanti alla volontà della nazione iraniana

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il generale di brigata Ali Jahanshahi, comandante delle forze terrestri dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, ha visitato le unità di questa forza nelle regioni sud-orientali e sulla costa del Makran e ha dichiarato davanti a comandanti, militari in servizio permanente e richiamati: Le unità delle forze terrestri dell'esercito, grazie al monitoraggio continuo dei movimenti e all'osservazione precisa delle minacce, si trovano in piena prontezza operativa e proteggono con autorevolezza i confini della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il generale di brigata Jahanshahi, affermando che oggi la reale capacità e potenzialità dei nemici sono divenute evidenti all'opinione pubblica, ha detto: Il nemico si è inginocchiato davanti alla volontà delle forze armate e della nazione iraniana. La preparazione delle forze armate e il sostegno della nazione iraniana ai combattenti sui vari fronti, oltre a rafforzare la coesione nazionale, hanno fatto fallire i calcoli dei nemici del sistema della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il comandante delle forze terrestri, sottolineando l'importanza dell'addestramento specialistico e combatttivo, in particolare nel settore del contrasto alla guerra terrestre, ha osservato: Le forze terrestri dell'esercito negli ultimi anni, attraverso esercitazioni continue, precise e specializzate, si sono preparate ad affrontare ogni tipo di minaccia terrestre e, in caso di qualsiasi azione nemica, daranno una risposta decisa e deterrent.

Ha aggiunto: La Repubblica Islamica dell'Iran negli scontri recenti ha dimostrato che, accanto alle capacità difensive, la volontà e lo spirito della nazione iraniana sono anche tra i fattori più importanti della potenza del paese. La nazione iraniana, con volontà salda e spirito instancabile, è sempre stata al fianco delle forze armate e, con il sostegno ai combattenti, non ha permesso ai nemici di raggiungere i loro obiettivi.

In conclusione, il comandante delle forze terrestri ha chiarito: La presenza efficace delle unità a reazione rapida, delle forze speciali, dei droni, dell'artiglieria e dei blindati nelle zone di frontiera per contrastare le minacce nemiche, oltre a proteggere i confini e contribuire a garantire una sicurezza duratura, è diventata operativa.