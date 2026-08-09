Amoli Larijani: L'Iran non si ritirerà dallo Stretto di Hormuz a nessun prezzo

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, l'ayatollah Sadegh Amoli Larijani, all'inizio della riunione del Consiglio per il Discernimento dell'Opportunità del Sistema, dopo aver espresso le condoglianze per la dolorosa scomparsa del Gran Profeta, Sigillo dei Profeti, Muhammad Mustafa (pace su di lui) e il martirio dei due Imam – Imam Hasan Mujtaba (pace su di lui) e Imam Ali ibn Musa ar-Rida (pace su di loro), e ricordando che sono passati più di cinque mesi dalla morte del defunto Leader della Rivoluzione, ha dichiarato: Il dolore per la sua perdita è ancora fresco nei cuori, e i nostri cuori sono profondamente feriti da questa separazione e anche dall'ingiustizia commessa contro la nazione iraniana.

Ha sottolineato: La nazione iraniana ha lasciato il mondo a bocca aperta in modo sorprendente. Dio, attraverso l'aiuto ai suoi fedeli, ha suscitato questa nazione per opporsi ai tiranni della storia.

L'ayatollah Amoli Larijani ha anche ringraziato le forze armate che, nonostante il sacrificio di martiri e invalidi, hanno difeso con piena autorità la rivoluzione e la sicurezza del paese, e ha detto: Le forze armate hanno mostrato ai nemici la potenza del sistema islamico e hanno indotto Trump a riconoscere la resistenza e l'incrollabilità della nazione iraniana.

Riferendosi alle arroganti dichiarazioni di Trump all'inizio della guerra, quando sul suo canale personale scrisse alla nazione iraniana «resa totale», ha detto: Da queste parole traspare un'arroganza che è tipica dei tiranni della storia. Dio umilierà questi arroganti e la previsione del defunto Leader, che disse: «I tiranni, all'apice del loro potere, saranno improvvisamente gettati a terra», si avvererà.

Il presidente del Consiglio ha definito Trump e Netanyahu figure odiose e criminali della storia e ha detto: Sono disperati. Sostenevano di poter finire la guerra in tre giorni, una settimana o un mese, ma oggi sono circa 6 mesi che il popolo e le forze armate resistono e sono motivo d'orgoglio.

L'ayatollah Amoli Larijani, ringraziando gli uomini di governo, i tre poteri e le istituzioni statali che si sono adoperati per una buona gestione del paese, ha dichiarato: Il nemico cerca con tutte le sue forze di accerchiare l'Iran, sebbene la Repubblica Islamica abbia più di 40 anni di esperienza nelle sanzioni. I nemici cercano, attraverso l'accerchiamento, di inasprire le sanzioni.