Dichiarazione dura dell'Organizzazione della Mobilitazione Popolare dell'Iraq e sostegno a Faleh al-Fayyad

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia WAA, l'Organizzazione della Mobilitazione Popolare dell'Iraq ha definito le accuse mosse contro il suo presidente come calunnia e, sottolineando che gli ordini di vigilanza e prontezza erano stati emessi prima dell'attacco, ha annunciato azioni legali contro i diffusori di voci.

L'Organizzazione della Mobilitazione Popolare dell'Iraq ha emesso oggi, domenica, un comunicato in cui condanna fermamente le affermazioni di alcune figure politiche contro «Faleh al-Fayyad», presidente di questa organizzazione, secondo le quali egli sarebbe stato a conoscenza del piano di attacco alle sedi in anticipo ma non ne avrebbe informato le forze, e ha definito queste dichiarazioni completamente infondate e prive di qualsiasi prova.

Nel comunicato di Hashd al-Shaabi si legge: Dall'inizio degli eventi nella regione, tutte le forze sono state in stato di allerta, e addirittura due giorni prima dell'aggressione recente, erano stati impartiti a tutte le unità gli ordini necessari per osservare la massima vigilanza e le misure di sicurezza, il che ha impedito ulteriori perdite. Tuttavia, il quarto battaglione della 30ª brigata non ha applicato tutte le misure preventive, ed è proprio per questo che il maggior numero di martiri è provenuto da questa unità, e per questo motivo la presidenza dell'organizzazione ha ordinato l'avvio di un'indagine contro i responsabili interessati per chiarire l'entità di questa negligenza e determinare le responsabilità.

Questa organizzazione, esprimendo rammarico per lo sfruttamento del sangue dei martiri da parte di alcune correnti politiche, ha dichiarato: In una situazione in cui i figli di Hashd al-Shaabi erano immersi nel loro stesso sangue e affrontavano un'aggressione brutale, è deplorevole che alcune correnti politiche cerchino di usare il sangue dei martiri e dei feriti per regolamenti di conti politici e per colpire i comandanti di Hashd al-Shaabi.

Hashd al-Shaabi, sottolineando che tali comportamenti non hanno nulla a che fare con la responsabilità nazionale, professionale ed etica, ha dichiarato: Questa organizzazione si riserva il proprio diritto legale di perseguire giudizialmente i diffusori di notizie false e di accuse infondate contro i comandanti con l'obiettivo di diffamarli, e la risposta a queste accuse false avverrà esclusivamente nell'ambito di un quadro che garantisca la tutela dei diritti dell'organizzazione e ponga le questioni sul binario legale.