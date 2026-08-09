Affermazione del Wall Street Journal: Trump vuole porre fine al confronto con l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando il giornale americano The Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump intende porre fine al confronto con l'Iran e dichiarare una vittoria su questo paese senza raggiungere un accordo nucleare.

Questo giornale ha riferito che Trump ha discusso in privato questa idea con i suoi alti consiglieri, e che la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran alla navigazione internazionale è una delle condizioni principali.

Questi funzionari hanno detto al Wall Street Journal che se gli Stati Uniti riuscissero a contenere il programma nucleare (pacifistico) dell'Iran e il traffico nello Stretto di Hormuz venisse ripreso, la probabilità che Trump prolunghi il cessate il fuoco «a tempo indeterminato» sarebbe maggiore.

Il giornale americano The Wall Street Journal ha scritto: ci si aspetta che se l'Iran riaprirà completamente lo Stretto di Hormuz, Trump revocherà il blocco navale contro questo paese. Trump potrebbe prolungare il cessate il fuoco a condizione che il programma nucleare venga limitato e la navigazione nello Stretto di Hormuz venga ripresa. Trump ha detto ai suoi assistenti che Teheran non sarà in grado di riprendere le sue attività nucleari durante la sua presidenza.