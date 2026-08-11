Portavoce dell'IRGC: La guerra del Ramadan ha rivelato la vulnerabilità strategica degli Stati Uniti

Secondo ABNA citando IRNA, il generale di brigata Hossein Mohebbi, portavoce dell'IRGC, martedì nei suoi interventi ha affermato: Gli Stati Uniti, in molte delle loro guerre, hanno cercato di definire il costo della guerra al di fuori del loro paese, coinvolgendo vari paesi nel conflitto senza che il territorio americano subisse danni. Ma nella guerra del Ramadan, questo danno è tornato agli stessi Stati Uniti.

Ha aggiunto: Questa potenza è il risultato delle capacità della forza Qods della Repubblica Islamica, delle forze armate e dell'IRGC, che sono riuscite a far ricadere il costo della guerra sulla parte avversaria.

Mohebbi ha detto: Nel mezzo della guerra, gli Stati Uniti hanno minacciato che se l'Iran non si fosse arreso, avrebbero colpito tutte le infrastrutture del paese. Il messaggio della Repubblica Islamica era che a una minaccia corrisponde una minaccia reciproca, e se gli Stati Uniti attuassero la loro minaccia, anche l'Iran attuerà la sua.

Ha definito l'usura degli armamenti statunitensi come un'altra conseguenza della guerra del Ramadan e ha affermato: Oggi le armi strategiche degli Stati Uniti, di cui questo paese ha un bisogno urgente, hanno subito un'usura e una riduzione considerevoli, e la loro sostituzione non è possibile in tempi brevi.

Il portavoce dell'IRGC ha aggiunto: La dottrina degli Stati Uniti si basa sulla guerra simultanea su più fronti. La riduzione degli armamenti per questo paese, nel cuore del Pacifico, contro Russia e Cina, nonché sui fronti che gli Stati Uniti considerano minacce, rappresenta una grande minaccia.