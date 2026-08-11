Araghchi: L'Iran ha dimostrato al mondo di essere una potenza tenace e invincibile

Secondo ABNA citando IRNA, Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, martedì nei suoi interventi ha affermato: Le forze armate iraniane si sono sacrificate e hanno reso impotente e sconfitto il più grande esercito apparente del mondo. Questo non è affatto uno slogan; è una realtà che tutto il mondo riconosce.

Araghchi ha sottolineato: Nella guerra recente, la Repubblica Islamica dell'Iran si è dimostrata al mondo e ha mostrato di essere una potenza tenace e invincibile.

Ha detto: Nessuno pensava che l'Iran potesse resistere in questo modo contro l'America, con il sostegno del regime sionista e il supporto di molti altri paesi, inclusi tutti i paesi occidentali e alcuni altri paesi che tutti conosciamo, e non chinare la testa, e infine costringere il nemico a chiedere negoziati.

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato: Anche nella diplomazia, il popolo iraniano ha dimostrato di saper difendere bene i propri diritti. Ho sentito da vari funzionari le stesse parole: «Avete vinto sia la guerra che la diplomazia.»