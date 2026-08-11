Nikzad: Il nemico deve accettare il nuovo ordine della regione

Secondo ABNA citando IRNA, Ali Nikzad, vicepresidente del Consiglio consultativo islamico dell'Iran, nella seduta pubblica di oggi, martedì, ha dichiarato: La Repubblica Islamica dell'Iran ha cercato durante i giorni di guerra, attraverso il dialogo e la spiegazione delle realtà del campo di battaglia, di far capire al nemico aggressore e illuso che lo Stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Purtroppo hanno cercato di fingere di non sapere, ma il tempo è il più grande insegnante per le persone illuse. Oggi il nemico americano-sionista, con il pugno solido delle forze armate, ha compreso concretamente che la riapertura dello Stretto di Hormuz non ha soluzione militare e deve accettare il nuovo ordine della regione.

Nikzad ha chiarito: Come la Repubblica Islamica dell'Iran ha sottolineato nei negoziati con il governo amico e vicino dell'Oman, non riconosce alcuna via diversa da quella concordata tra i due paesi, e la via determinata dalle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran è l'unica via possibile per il transito delle navi, a condizione che vengano rispettate le condizioni stabilite dal governo della Repubblica Islamica.