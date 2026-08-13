Critica di Gebran Bassil alla doppia politica di Beirut nei confronti delle forze di resistenza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando la rete Al-Mayadeen, Gebran Bassil, deputato al parlamento libanese, sul suo account social, criticando l'operato del governo del suo paese, ha scritto: «Come ci si può aspettare che il governo chieda all'esercito di combattere Hezbollah e il terrorismo, mentre concede l'amnistia agli assassini di militari?»
Sebbene Bassil non abbia specificato chi intendesse come autori degli omicidi di militari, sembra che si riferisca al progetto di legge approvato ieri in parlamento riguardante l'abolizione della pena di morte.
Il parlamento libanese ha approvato ieri il progetto di legge sull'abolizione della pena di morte dopo emendamenti.
Adel Nassar, ministro della Giustizia libanese, ha definito in parlamento l'abolizione della pena di morte un passo storico.
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