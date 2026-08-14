Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema nel cyberspazio, ha aggiunto: «Dopo aver dimostrato l’incapacità degli Stati Uniti di proteggere i propri alleati nel Golfo Persico, la via più stabile per un nuovo ordine regionale è l’attuazione del meccanismo economico e di sicurezza di Hormuz, indipendente dalle garanzie militari di Washington».
L’escalation della guerra in caso di mancato rispetto delle condizioni iraniane sconvolgerà gli equilibri mondiali
14 agosto 2026 - 14:14
Codice notizia: 1852397
Source: ABNA24
Il consigliere e assistente della Guida Suprema nel cyberspazio ha scritto: «La strategia definitiva della leadership riguardo all’intensificazione della guerra qualora le condizioni dell’Iran non fossero soddisfatte, trasformerà indubbiamente gli equilibri di potere nel mondo».
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