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L’escalation della guerra in caso di mancato rispetto delle condizioni iraniane sconvolgerà gli equilibri mondiali

14 agosto 2026 - 14:14
Codice notizia: 1852397
Source: ABNA24
L’escalation della guerra in caso di mancato rispetto delle condizioni iraniane sconvolgerà gli equilibri mondiali

Il consigliere e assistente della Guida Suprema nel cyberspazio ha scritto: «La strategia definitiva della leadership riguardo all’intensificazione della guerra qualora le condizioni dell’Iran non fossero soddisfatte, trasformerà indubbiamente gli equilibri di potere nel mondo».

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema nel cyberspazio, ha aggiunto: «Dopo aver dimostrato l’incapacità degli Stati Uniti di proteggere i propri alleati nel Golfo Persico, la via più stabile per un nuovo ordine regionale è l’attuazione del meccanismo economico e di sicurezza di Hormuz, indipendente dalle garanzie militari di Washington».

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