L’escalation della guerra in caso di mancato rispetto delle condizioni iraniane sconvolgerà gli equilibri mondiali

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema nel cyberspazio, ha aggiunto: «Dopo aver dimostrato l’incapacità degli Stati Uniti di proteggere i propri alleati nel Golfo Persico, la via più stabile per un nuovo ordine regionale è l’attuazione del meccanismo economico e di sicurezza di Hormuz, indipendente dalle garanzie militari di Washington».