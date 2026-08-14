Le accuse degli Stati Uniti contro l'Iran riguardo allo Yemen sono infondate

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Gholamhossein Darzi, ambasciatore e vice rappresentante dell'Iran presso l'ONU, giovedì ora locale ha aggiunto in una lettera ad António Guterres, Segretario Generale dell'ONU, e al Presidente di turno del Consiglio di Sicurezza: «I recenti voli iraniani verso Sana'a avevano natura umanitaria. La chiusura prolungata e le severe restrizioni imposte all'aeroporto internazionale di Sana'a, insieme al blocco, hanno inflitto le conseguenze umanitarie più devastanti al popolo yemenita».
14 agosto 2026 - 14:15
Codice notizia: 1852398
Source: ABNA24
Gholamhossein Darzi, in una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, ha respinto le accuse infondate del rappresentante statunitense durante la riunione del Consiglio sullo Yemen contro l'Iran.
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