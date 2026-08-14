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Le accuse degli Stati Uniti contro l'Iran riguardo allo Yemen sono infondate

14 agosto 2026 - 14:15
Codice notizia: 1852398
Source: ABNA24
Le accuse degli Stati Uniti contro l'Iran riguardo allo Yemen sono infondate

Gholamhossein Darzi, in una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, ha respinto le accuse infondate del rappresentante statunitense durante la riunione del Consiglio sullo Yemen contro l'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Gholamhossein Darzi, ambasciatore e vice rappresentante dell'Iran presso l'ONU, giovedì ora locale ha aggiunto in una lettera ad António Guterres, Segretario Generale dell'ONU, e al Presidente di turno del Consiglio di Sicurezza: «I recenti voli iraniani verso Sana'a avevano natura umanitaria. La chiusura prolungata e le severe restrizioni imposte all'aeroporto internazionale di Sana'a, insieme al blocco, hanno inflitto le conseguenze umanitarie più devastanti al popolo yemenita».

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