L'inquinamento petrolifero delle coste dell'isola di Qeshm è dovuto agli effetti di un'aggressione militare estera nella regione.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Kazem Gharibabadi, viceministro degli Esteri per gli affari giuridici e internazionali, ha scritto sul suo account su uno dei social network: «L'inquinamento petrolifero delle coste dell'isola di Qeshm deriva da un'aggressione militare estera nella regione».

Ha aggiunto: «Tali danni ambientali alle coste iraniane del Golfo Persico evidenziano più che mai la necessità per l'Iran, in quanto Stato costiero, di definire e applicare un meccanismo di gestione dello Stretto di Hormuz».