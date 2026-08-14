Il leader degli Ansarullah dello Yemen: l'insulto al Sacro Corano rivela l'essenza malvagia dei sionisti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, leader degli Ansarullah dello Yemen, in un discorso in risposta all'insulto dei sionisti al Sacro Corano, ha dichiarato che la ripetizione degli insulti sionista-americani al Corano indica l'ostilità aperta dei sionisti verso tutti i principi sacri e il loro disgusto per il messaggio divino.

Ha sottolineato che il problema degli ebrei sionisti e dei loro seguaci con il Sacro Corano risiede nella purezza e grandezza dei suoi insegnamenti, poiché essi stessi sono pieni di impurità e contaminazione.

Al-Houthi ha affermato che i sionisti dalle tenebre mentali sanno che il Corano è ciò che rivela la loro verità alle società umane e protegge le società dal loro smarrimento.

Ha notato che i sionisti e i loro sostenitori sanno che il Corano protegge i guidati dall'adorazione dei tiranni e li eleva per compiere il loro ruolo di vicari sulla terra.

Il leader degli Ansarullah ha dichiarato che il problema degli ebrei con il Sacro Corano risiede nei suoi insegnamenti che realizzano la giustizia nella vita – nella stessa misura in cui essi stessi sono pieni di tirannia, ferocia, crimini e ingiustizia.