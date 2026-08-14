Bloomberg: La raffineria di Jizan in Arabia Saudita è stata presa di mira due volte in una settimana

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete Bloomberg citando una fonte informata ha riportato che la raffineria di Jizan è stata attaccata due volte in una settimana dallo Yemen, e in entrambi gli attacchi sono stati colpiti i serbatoi della raffineria.

Secondo questo rapporto, l'attacco di oggi dallo Yemen ha causato danni a uno dei serbatoi della raffineria di Jizan.

La fonte ha inoltre dichiarato che l'attacco di domenica scorsa aveva anch'esso danneggiato uno dei serbatoi di stoccaggio del greggio in questa raffineria.