Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete Bloomberg citando una fonte informata ha riportato che la raffineria di Jizan è stata attaccata due volte in una settimana dallo Yemen, e in entrambi gli attacchi sono stati colpiti i serbatoi della raffineria.
Secondo questo rapporto, l'attacco di oggi dallo Yemen ha causato danni a uno dei serbatoi della raffineria di Jizan.
La fonte ha inoltre dichiarato che l'attacco di domenica scorsa aveva anch'esso danneggiato uno dei serbatoi di stoccaggio del greggio in questa raffineria.
Bloomberg: La raffineria di Jizan in Arabia Saudita è stata presa di mira due volte in una settimana
14 agosto 2026 - 14:20
Codice notizia: 1852402
Source: ABNA24
Fonti informate hanno riferito che la raffineria di Jizan (Arabia Saudita) è stata oggetto di due attacchi nell'arco di una settimana, a seguito dei quali almeno due serbatoi della raffineria sono stati danneggiati.
Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete Bloomberg citando una fonte informata ha riportato che la raffineria di Jizan è stata attaccata due volte in una settimana dallo Yemen, e in entrambi gli attacchi sono stati colpiti i serbatoi della raffineria.
Il tuo commento